Yemen'de üst düzey siyasetçi kaçırıldı

Ahmed bin Mübarek'in otomobiliyle cumhurbaşkanlığı konutuna giderken silahlı kişiler tarafından
kaçırıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mübarek'in anayasa hazırlık komisyonu
tarafından hazırlanan anayasa tasarısının denetim kuruluna verilmesi için cumhurbaşkanlığı
konutunda düzenlenecek toplantıya katılmak üzere yolda olduğu belirtildi.
Kaçırma olayını henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi.
Yemen'de yaklaşık üç yıl önce protestolar sonucunda Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih görevi
bırakmak zorunda kalmıştı.
Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve ordu ülkedeki durumu kontrol altına almakta
zorlanıyor. Hadi, geçen yıl mart ayında ülkedeki siyasi ve toplumsal çevreleri kapsayacak şekilde 17
kişilik Anayasa Hazırlık Komisyonu oluşturulması talimatını vermişti. Komisyon, yeni anayasa
taslağını 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Hadi'ye sunmuştu.