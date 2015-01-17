Yemen'de üst düzey siyasetçi kaçırıldı

Ahmed bin Mübarek'in otomobiliyle cumhurbaşkanlığı konutuna giderken silahlı kişiler tarafından

kaçırıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mübarek'in anayasa hazırlık komisyonu

tarafından hazırlanan anayasa tasarısının denetim kuruluna verilmesi için cumhurbaşkanlığı

konutunda düzenlenecek toplantıya katılmak üzere yolda olduğu belirtildi.

Kaçırma olayını henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi.

Yemen'de yaklaşık üç yıl önce protestolar sonucunda Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih görevi

bırakmak zorunda kalmıştı.

Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve ordu ülkedeki durumu kontrol altına almakta

zorlanıyor. Hadi, geçen yıl mart ayında ülkedeki siyasi ve toplumsal çevreleri kapsayacak şekilde 17

kişilik Anayasa Hazırlık Komisyonu oluşturulması talimatını vermişti. Komisyon, yeni anayasa

taslağını 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Hadi'ye sunmuştu.

