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Dünya

Yemen'de üç el-Kaide üyesi öldürüldü

ABD insansız hava araçlarının Yemen'in güneybatısında bulunan el-Bayda şehrine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu üç el-Kaide üyesi öldü

31 Aralık 2012 12:39

ABD insansız hava araçlarının Yemen'in güneybatısında bulunan el-Bayda şehrine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu üç el-Kaide üyesi öldürüldü. Öldürülenlerin Rada şehrinin dışında bulunan el-Manaseh köyüne arabayla gittikleri sırada vuruldukları söyleniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yemenli yetkililer öldürülenlerden birinin el-Kaide'nin üst düzey yetkililerinden Salih Muhammed el-Ameri olduğunu duyurdu. ABD normalde insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıları teyit etmiyor. Ama bu, bu hafta gerçekleştirildiği düşünülen dördüncü insansız hava aracı saldırısı.

Cuma günü iki militan zanlısı ülkenin doğusunda bulunan Hadramut'ta öldürülmüştü. 24 Aralık'ta gerçekleştirilen bir saldırıda da beş kişi öldürülmüştü. Yerel bir aşiretin mensubu, saldırının sonucunda arabanın "kül olduğunu" ve içindeki cesetlerin tamamıyla yandığını belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan kişi "Cesetleri tanınacak halde değildi, ama hükümet onların el-Kaide mensubu olduğunu söylüyor." dedi.

Devlet haber ajansı Sana da öldürülenlerin el-Kaide mensubu olduğunu aktardı.

El-Kaide militanları Yemen'deki merkezi hükümetin içinde bulunduğu kargaşadan yararlanmaya çalışıyor.
Ülke şimdi Arap yarımadasında el-Kaide'nin en kuvvetli olduğu yer olarak görülüyor. Amerika ordusu da militanları ülkeden çıkarmaya çalışan Yemen hükümetine destek sağlıyor.

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