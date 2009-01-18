Yemen'de tekne faciası!

Yemen açıklarında 420 kaçak göçmeni taşıyan 3 tekne battı, yüzlerce kaçağın boğulmasından korkuluyor.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Aden Bürosu Başkanı Leyla Nasif, Yemen’de teknelerin batmasından sonra yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu ve bu kişilerin boğulmuş olmasından korkulduğunu söyledi.



Nasif, 300 kadar yolcu bulunan 2 teknenin Kızıldeniz’de batmasından sonra ancak 30 kadar kişinin kurtarıldığını, kötü hava koşullarının kurtarma çalışmalarını güçleştirdiğini vurguladı.



Aden Körfezi’nde ise 120 kaçağı taşıyan bir teknenin batmasından sonra 80 kişi kıyıya çıkabildi. Kazalardan sonra 10’dan fazla ceset kıyıya vurdu.

