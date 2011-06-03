-YEMEN'DE TEHLİKE BÜYÜYOR SANA (A.A) - 03.06.2011 - Başkent Sana dışından gelen silahlı çetelerin, kentte hükümet kuvvetlerine karşı mücadele eden aşiret lideri Şeyh Sadık el Ahmar'a bağlı güçlere destek vermeye çalıştığı bildirilirken, ülke adım adım iç savaşa doğru sürükleniyor. Dün gece, hükümet kuvvetlerine bağlı özel birliklerin Sana'nın kuzeyindeki bir noktada aşiret savaşçılarıyla çatışmaya girmesi sonucu kentin bazı mahallelerinde sabaha kadar süren çatışmalar yaşandı. Devlete ait Yemen Havayolları binasının tamamen alevler içinde kaldığı çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı. Çatışmalar, kentin on kilometre uzağındaki havaalanının sık sık kapanmasına neden olurken, hükümet kuvvetlerinin ateşi altında olan Sana'nın bazı mahallelerinin boşaldığı ve başkentlilerin daha güvenli yerlere kaçtığı gözlendi. Başkentin, güneyde hükümet kuvvetleri, kuzeydeyse isyancı askerler ve muhalefet bağlı aşiret çeteleri arasında bölünmüş durumda. Bu arada, pazartesi günü başlayan ve bir günlük ateşkesten sonra yeniden alevlenen hükümet güçleri ile Ahmar Kabilesi arasındaki çatışmalarda hükümetin kontrolünü kaybettiği devlet binaları yeniden Salih'e bağlı birlikler tarafından ele geçiriliyor. Yemen Post Gazetesine açıklama yapan İçişleri Bakanlığının bir yetkilisi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok kamu binasının yeniden hükümet güçlerince kontrol altına alındığını söyledi. Salih'e bağlı güçlerle muhalif Ahmar aşireti üyeleri, Salih'in geçen hafta uzlaşma anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesinin ardından çıkan çatışmalarda bugüne kadar 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Öte yandan, ülkenin bir çok bölgesinde ordu ve muhalifler arasındaki zaman zaman çatışmalar devam ederken, El-kaide militanlarının ele geçirdiği öne sürülen güneydeki Zincibar'daki durum belirsizliğini koruyor. Muhalifler, hükümet güçlerinin bilerek kentin kontrolünü militanlara bıraktığını böylelikle Salih'in uluslararası kamuoyunun desteğini almaya çalıştığını iddia ediyor.