T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yemen'de tecavüzcü silahla infaz edildi

Üç yaşındaki bir kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunuyordu

31 Temmuz 2017 19:42

Yemen'in başkenti Sana'da üç yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldüren Muhammed El Mağrabi, şehir meydanında silahla idam edildi. 

Yemen’de üç yaşındaki bir kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunan 41 yaşındaki Muhammed El Mağrabi, başkent Sana’da Kalaşnikof tarzı bir silahla sırtından vurularak idam edildi.

Zırhlı bir araçla kentin ana meydanlarından birine getirilen Mağrabi infaz öncesinde yere yatırıldı. İnfazı binlerce kişi izledi. İzleyicilerin bir kısmı idamı videoya da çekerken görüntüler televizyondan da yayınlandı.

ETİKETLER

yementecavüzinfazsilahsanaidam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24