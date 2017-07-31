Yemen'de tecavüzcü silahla infaz edildi

Yemen'in başkenti Sana'da üç yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldüren Muhammed El Mağrabi, şehir meydanında silahla idam edildi.

Yemen’de üç yaşındaki bir kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunan 41 yaşındaki Muhammed El Mağrabi, başkent Sana’da Kalaşnikof tarzı bir silahla sırtından vurularak idam edildi.

Zırhlı bir araçla kentin ana meydanlarından birine getirilen Mağrabi infaz öncesinde yere yatırıldı. İnfazı binlerce kişi izledi. İzleyicilerin bir kısmı idamı videoya da çekerken görüntüler televizyondan da yayınlandı.