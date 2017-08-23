Yemen'de Suudi bombardımanında en az 35 kişi öldü

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - Yemen\'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona bağlı savaş uçaklarının başkent Sanaa yakınlarına düzenlediği bombardımanda en az 35 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel kaynakların çeşitli sosyal medya hesaplarından yaptıkları yayınlarda, Suudi uçaklarının başkentin kuzey bölgesindeki bir tarım işletmesini hedef alan bombardımanında en az 30 işçinin öldüğünü, en az beş kişinin de çevredeki yerleşim birimlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan fotoğraflardaki dumanların da, bombardıman sonrasında yaşanan yangınlardan yükselen dumanlar olduğu belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında ise, dün geceden bu yana süren bombardımanlarda en az 80 kişi öldü. Nasser Arrabyee adlı Twitter hesabında, 80 kişinin 20\'si başkentin doğsunda, 50\'si kuzeyde ve 10\'u da batısındaki saldırılarda yaşamını yitirdi. (Fotoğraflı)