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Dünya

YEMEN'DE SİLAHLAR SUSUYOR SANA (A.A)

29 Mayıs 2011 12:06

-YEMEN'DE SİLAHLAR SUSUYOR SANA (A.A) - 29.05.2011 - Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih ile ülkedeki en güçlü aşiret lideri Şeyh Sadık El Ahmar arasında, Yemen'de 5 günden beri süren çatışmaları durdurmak konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Salih'e bağlı güçlerin, hükümet karşıtı göstericilerin safına geçtiğini açıklayan, güçlü Haşid aşiret konfederasyonu lideri El Ahmar'ın evine saldırı düzenlemesiyle başlayan çatışmaları sona erdirmek konusundaki anlaşmaya, dün geç saatlerde varıldığı bildirildi. Yemen'deki aşiret liderleri komitesinin, çatışmaların durdurulması konusunda anlaşma yapılmasına öncülük eden bir üyesi, adı gizli kalmak koşuluyla yaptığı açıklamada, her iki tarafın da bugün sabah saatlerinden itibaren güçlerini bölgeden çekmeyi kabul ettiklerini duyurdu. El Ahmer'in adı gizli kalmak koşuluyla konuşan bir yardımcısı da anlaşmayı doğrulayarak, ''Komite bir karara vardı ve biz bu karara uyacağız'' dedi. Varılan anlaşma, her ne kadar ülkede son 5 günden beri 124 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı çatışmaları durdursa da, Salih'in, Yemen'i terk etmesinin müzakere edilmesi çabalarına karşı çıkması nedeniyle, ülkede yaşanan geniş çaplı krizin çözümüne pek bir katkısı olmayacak.

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