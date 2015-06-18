Yemen'de Şii camilerine saldırı: En az 31 ölü

Yemen'in başkenti Sanaa'nın birkaç bölgesinde eşzamanlı olarak düzenlenen ve Husilere ait politik bir ofis ile 3 Şii camisini hedef alan saldırılarda, en az 31 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı açıklandı. İlk belirlemelere göre saldırıların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildiği bildirilirken, yetkililer ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.

Yemen basının aktardığı bilgilere göre, Başkent Sanaa'nın farklı bölgelerinde, bomba yüklü araçlarla düzenlenen 4 eşzamanlı saldırıda ölenlerin sayısı 31'e yükseldi, çoğu ağır durumda onlarca kişi de yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artabileceğine dikkat çekiyor.

Bomba yüklü araçlardan biri, Husilerin kurduğu Siyasi Konsey'in Başkanı Salih Samed'in evi önünde havaya uçuruldu. İkinci araç, Husilerin diğer bir lideri Tahi Mütevvekil'in evi önünde patladı. Diğer patlamalarsa şehrin merkezi ve iki cami önünde meydana geldi. Saldırılar, Husi taraftarları olarak gösterilen vatandaşların akşam namazı için camilere geldiği anda yapıldı.

İlk belirlemelere göre, saldırılar intihar bombacıları tarafından düzenlendi.