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Dünya

Yemen'de Shakra militanların kontrolünde ADEN (A.A)

18 Ağustos 2011 01:15

-Yemen'de Shakra militanların kontrolünde ADEN (A.A) - 17.08.2011 - Yemen'de radikal militanlar, sahil kasabası Shakra'yı ele geçirdi. Yerel aşiret kaynakları, radikal militanların, Güney Yemen'de kıyı kasabası olan Shakra'yı ele geçirmesiyle kontrol altında tuttukları kasaba sayısının üçe çıktığını bildirdi. Hükümet güçlerinin zayıf bir direniş göstererek, militanların kasabadaki kontrolü ele geçirmelerine izin verdiği ifade edildi. Yemen'de hükümetin, El-Kaide ile bağlantısı olduğunu belirttiği militanların, ele geçirdikleri bir diğer kentten arabalar ile kasabaya giriş yaptığı kaydedildi.

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