Yemen'de sekiz sivil öldü



Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyonun Yemen'in başkenti Sana yakınlarına düzenlediği hava saldırılarında en az sekiz sivilin öldüğü, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Doktorların verdiği bilgilere göre bombardımanın ardından Husi isyancıların kontrolündeki silah depolarında art arda patlamalar meydana geldi. Görgü tanıkları patlamalar nedeniyle çevreye saçılan parçaların Sana doğusundaki bir semte sıçradığı ve çok sayıda sivilin yaralanmasına yol açtığını bildiriyor.

Bu saldırı öncesinde Cebel Nokum'daki bir silah deposu hedef alınmıştı. Bu patlamada ise 38 sivil yaralanmıştı. Uluslararası koalisyon güçleri 26 Mart'tan bu yana Yemen'de Husiler'in ilerleyişini durdurmaya ve Suudi Arabistan'a kaçan Devlet Başkanı Mansur Hadi'nin görevinin başına dönmesini sağlamaya çalışıyor. BM verilerine göre Yemen'deki çatışmalarda şimdiye kadar 2 bin kişi öldü, 8 bin kişi ise yaralandı.