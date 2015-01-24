Yemen'de savunma bakanının evi kuşatıldı

Yemen Savunma Bakanı Mahmud es-Subeyhi'nin başkent Sana'daki evi Husi militanlarınca kuşatıldı.

Es-Subeyhi'nin korumalarından alınan bilgiye göre, bakanın evde olup olmadığına dair bilgiye ulaşılamadığı, Husi militanların eve giriş ve çıkışları yasakladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, evin çevresinde farklı kontrol noktaları oluşturan militanların söz konusu uygulamalarına ilişkin açıklamada bulunmadığı ifade edilirken, Marib ilinden bazı aşiret liderlerinin kuşatmayı kaldırmak için bölgeye geldiği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi çatışmaların devam ettiği Yemen'de, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Ofis Müdürü Ahmed Avad bin Mübarek'in 17 Ocak'ta kaçırılmasıyla artan gerginlik, Husilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Hadi'nin Sittin Caddesi'ndeki konutuna saldırısıyla tırmanmıştı. Daha sonra Husilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdiği iddia edilmişti.

Bu gelişmeler üzerine Halid Mahfuz Bahhah başkanlığındaki hükümetin, 22 Ocak'ta istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin de istifa ettiği duyurulmuştu.