Yemen'de savaş sağlık kurumlarını harap etti

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki sağlık kurumlarının yarısından fazlasının savaş nedeniyle kapandığını veya kısmi hizmet verebildiğini açıkladı.

Yemen'deki 22 ilin 16'sında bulunan 3 bin 507 sağlık kurumuna durumlarını soran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gelen yanıtlarda kurumların yalnızca yüzde 45'inin tamamen işler durumda olduğunun anlaşıldığını duyurdu.

İncelemeye alınan 276 ilçedeki kurumlardan yüzde 42'sinde 2 veya daha az doktor bulunduğu ortaya çıktı.

DSÖ, yeterli sağlık kurumlarının olmamasının hayat kurtarıcı müdahalelerin yapılmasını engellediğini açıkladı.

Yemen, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun desteğini alan Başkan Mansur Hadi'nin hükümetine sadık güçler ile Husi isyan hareketini destekleyenler arasındaki çatışmalar nedeniyle son 18 ayda harap oldu.

Sağlık kurumlarının Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği verilere göre 25 Ekim'e kadar çatışmalar nedeniyle en az 7 bin 70 kişi öldü, 36 bin 818 kişi yaralandı.

3 milyondan fazla kişi evinden olurken 21 milyon kişi de insani yardıma muhtaç kaldı.

370 bini çocuk olmak üzere 2 milyon kişi ciddi gıda sıkıntısı yaşıyor.

BM, sağlık hizmetlerindeki yetersizliğin anneler ve yeni doğanların da gerekli tıbbi yardımı alamamasına, akut ve kronik sağlık sorunları oran insanların ise sağlık sorunları için daha fazla para ödemesine veya tedaviyi bırakmalarına yol açtığını söyledi.

DSÖ'ye göre bulaşıcı hastalıkların önlenmesine karşı çalışmaların yapılamaması, ülkede kolera, kızamık ve sıtma gibi hastalıkların yayılması riskini artırıyor.

Yemen Sağlık Bakanlığı Ekim ayında ülkede kolera salgını yaşandığını duyurmuştu. Ay sonuna kadar 10 ilde 61 vaka kesinleşirken bin 700 de şüpheli vaka gerçekleşti.

Kolera nedeniyle 4 ölümün gerçekleştiği, ishal nedeniyle de 42 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.