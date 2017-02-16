Yemen'de saldırı: 8 kadın ve 1 çocuk öldü

Yemen'in başkenti Sanaa'da bir cenaze töreni sırasında düzenlenen hava saldırısında 8 kadın ve bir çocuğun öldüğü belirtildi.

Husi isyancılarının bir sözcüsü ikinci saldırının Sanaa'ya 40 kilometre mesafedeki acil kurtarma ekiplerini hedeflediğini açıkladı.

İsyancılar saldırılardan ABD ve Suudi Arabistan destekli koalisyonu sorumlu tutuyor.

Tıbbi kaynaklar saldırıda en az 10 kadının da yaralandığını söyledi.

Koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler ile isyancı Husilere karşı savaşıyor.

Koalisyon güçleri uluslararası kurumların tanıdığı Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi hükümetini koruma hedefiyle Yemen'deki savaşa dahil olduklarını savunuyor.

Husi isyancılarının sözcüsü Abdül-Rahman el-Anomi çifte hava saldırısının gece yapıldığını ve düzinelerce insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Buna karşın farklı kaynaklardan yalnızca bir hava saldırısının düzenlendiğine yönelik bilgiler geliyor.

Yemen'de yaşanan krizde gazetecilerin can güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle ülkeden gelen haberlerin doğrulanmasında zorluk yaşanıyor.

Yemen'deki iç savaç nedeniyle 10 binden fazla sivil hayatını kaybetti ve üç milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Çatışmaların yanısıra Yemen'e koalisyon güçleri tarafından uygulanan ambargolar nüfusun yüzde 80'ini yardıma muhtaç durumda bıraktı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü özellikle hastanelerin defalarca vurulduğu Taiz kentinde 200 bin kişinin gıda, su ve ilaç kıtlığı yaşadığını açıkladı.

Geçen ay ABD, Yemen'de bir köye düzenlediği hava saldırıları sırasında çoğu çocuk sivil ölümlerine neden olmakla eleştirilmişti. ABD Arap Yarımadası'ndaki El-Kaide liderinin evini hedeflediğini belirtmişti.