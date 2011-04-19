-YEMEN'DE PROTESTOLAR SÜRÜYOR SANA (A.A) - 19.04.2011 - Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih karşıtı protestolar sürüyor. Üniversite meydanı önünde gösteriler sürerken, kendilerini ''Gençlik Devrimi Organize Komitesi Başkanları'' olarak adlandıran Salim Muhammed ElVadi ve Ali Reşid ElAkıl, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) arabuluculuk gayretlerinden memnun olduklarını ve bu akşam yapılacağı bildirilen BM Yemen oturumundan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi. Salim Muhammed ElVadi, ''KİK'in gayretlerinden dolayı çok mutluyuz ve onlardan daha fazla gayret göstermelerini istiyoruz. Ayrıca barışçıl gösterilerimize 'vahşice' saldıran Salih yönetimi yüzünden ortaya çıkan tıbbı malzeme ihtiyaçlarımızı karşılamalarını bekliyoruz'' dedi. Ali Reşid ElAkıl ise bu akşam BM nin Yemen oturumu yapacağı haberlerinin kendilerini umutlandırdığını, alınacak kararların sadece ve sadece Yemen halkının menfaatine olması beklentisi içinde olduklarını söyledi. Gösterilerin sürdüğü meydanda elektrik direğine asılan ''git artık katil'' yazılı Salih kuklası dikkatleri çekerken, ocak ayından beri üniversite meydanında çadırlarda toplanan göstericiler bekleyişlerini ''sabırla ve barışçıl'' bir şekilde devam ettireceklerini söylüyorlar. -POLİS ATEŞİNDE GÖSTERİCİLER YARALANDI Yemen'in Taez kentinde ise rejim karşıtı göstericilere polisin ateş açtığı ve birçok göstericinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, binlerce kişinin katıldığı gösterilerde polisin ayrım yapmadan ateş açtığını ve yoldan aracıyla geçen bir kişinin de ağır yaralandığını aktardı. Sana'dan sonra ülkenin ikinci büyük kenti olan Taez kentinde hemen hemen her gün rejimin değişmesini isteyen protestocular gösteri düzenliyor. -NİJERYA'DA ÇATIŞMA Öte yandan Nijerya'nın kuzeyindeki çeşitli bölgelerde dün gece çıkan çatışmalarda ''birçok kişinin öldüğü'' bildirildi. Nijerya Kızılhaç'ından Umar Abdül Mairiga, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Şu anda durum nispeten sakin ama gece boyunca kanlı gösteriler düzenlendi'' dedi. Mairiga, gösterilerin özellikle Kaduna, Katsina ve Zamfara'da yapıldığını belirtti ancak kaç kişinin öldüğü hakkında bilgi vermedi. Nijerya'da devlet başkanlığı seçimini Goodluck Jonathan'ın kazandığı açıklanmıştı.