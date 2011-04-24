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Dünya

YEMEN'DE PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR SANA (A.A)

24 Nisan 2011 18:55

-YEMEN'DE PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR SANA (A.A) - 24.04.2011 - Yemen'de, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in Körfez ülkelerinin barış planını kabul ettiğini açıklamasına rağmen, binlerce kişi protestoya devam ediyor. Başkent Sana'nın Değişim Meydanı'nda binlerce kişi bugün de kamp kurmaya devam etti. Bunun, planın hala göstericilerin taleplerinin gerisinde kaldığını gösterdiği yorumu yapılıyor. Yemen'deki iktidar partisi dün akşam, Körfez ülkelerinin krizi sona erdirmek için hazırladığı siyasi geçiş planını tamamen kabul ettiğini bildirmişti. Körfez ülkelerinin perşembe günü sunduğu yeni plan, devlet başkanlığı seçimiyle sonuçlanacak 3 aylık bir geçiş süresi öngörüyor. Protestolara hemen son verilmesini isteyen plan, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in planın imzalanmasından sonraki bir ay içinde istifa etmesi ve yetkilerini başkan yardımcısına bırakmasını içeriyor. Bunun karşılığında Salih kovuşturmaya uğramayacak. Plana göre, muhalefetin öncülük ettiği bir birlik hükümeti Salih'in istifa etmesini takiben iki ay içinde devlet başkanlığı seçimini düzenleyecek.

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