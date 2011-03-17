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Dünya

YEMEN'DE PROTESTO: 84 YARALI SANA (A.A)

17 Mart 2011 20:45

-YEMEN'DE PROTESTO: 84 YARALI SANA (A.A) - 17.03.2011 - Yemen güvenlik güçlerinin, yönetim karşıtı gösteriler düzenleyen protestoculara müdahalesinde bugün 84 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, ülkenin güneyindeki Taiz'de 80, başkent Sana'da 4 kişinin yaralandığını belirtti. Resmi basın ise güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin haber vermedi.  Yemen'de dünkü gösterilerde de bir kişinin öldüğü, 200 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Öte yandan hükümetin internet sitesi "26 Eylül" de çıkan bir haberde, bazı şehirlerde Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yanlısı ve Salih'in siyasi reform önerilerini destekleyen yürüyüşler yapıldığı belirtildi.

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