-YEMEN'DE POLİS, GÖSTERİCİLERE SALDIRDI SANA (A.A) - 16.03.2011 - Yemen'de güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 1 kişinin öldüğü, 200 kişinin yaralandığı bildirildi. Kızıl Deniz kıyısındaki Hudayda kentinde görev yapan bir sağlık yetkilisi, yüzlerce güvenlik görevlisinin ve sivil polisin protestoculara saldırdığını belirterek, "200 kadar yaralı getirildi. Bunlardan 10'u kurşunla yaralanmıştı, 40'ı da bıçaklanmıştı" diye konuştu. Yetkili, yaralılardan birinin hastaneye getirilmesinin ardından yaşamını yitirdiğini de söyledi. Göstericiler, kentteki ana hastanenin dolu olduğunu belirterek, özel hastanelerden ambulans göndermelerini ve Yemenlilerden de kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. İki gösterici, Reuters'a yaptığı açıklamada, bazı yaralıların güvenlik güçlerince takip edildiğini ve hastanede dövüldüğünü iddia etti, ancak bu doğrulanamadı. Bu arada, devlete ait Saba haber ajansı, Yemen'in Batı ve Körfez Arap ülkelerinden oluşan "Yemen'in dostları" adlı grupla bu ay sonunda yapması öngörülen toplantıyı ertelediğini duyurdu. Saba'nın haberinde, "Yemen, grupla toplantısının daha çok hazırlık yapılabilmesine olanak sağlamak için ertelenmesini önerdi. Daha sonra yeni bir tarih açıklanacak" denildi.