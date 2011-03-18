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Dünya

Yemen'de polis dehşeti: 30 ölü

Yemen'in başkenti Sana'da güvenlik güçleri, Cuma namazının ardından gösteri düzenleyen iktidar karşıtlarına ateş açtı. Olayda en az 30 kişi hayatını kayb

18 Mart 2011 02:00

T24 - Yemen'in başkenti Sana'da güvenlik güçleri, Cuma namazının ardından gösteri düzenleyen iktidar karşıtlarına ateş açtı. Olayda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de polis dehşeti: 30 ölüAFP haber ajansına konuşan hastane kaynakları, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevden gitmesini isteyen göstericilere açılan ateş sonucu 30 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Hastane kaynakları ölen ve yaralananların çoğunun kafasından, boynundan ve göğsünden vurulduğunu söyledi.

Gösterinin düzenlendiği Sana Üniversitesi yanındaki meydan, haftalardır hükümet karşıtlarının protestolarına sahne oluyor.

Hükümet güçlerinin, ülkenin dört bir yanında göstericilere gerçek mermilerle ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesine rağmen, protestocular Devlet Başkanı Salih'in 32 yıllık iktidarına son verene kadar gösterilerden vazgeçmeyeceklerini söylüyorlar.

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