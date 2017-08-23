Yemen'de otele hava saldırısı; en az 33 ölü

Yemen'de bir otele hava saldırısı düzenlendi. Yemen yerel medya kaynakları en az 33 kişinin hayatını kaybettiği saldırının, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Reuters'ın haberine göre Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlendi. Saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleşmiş olabileceği yorumları yapılırken Yemen'de İran'a müttefik Husiler ile savaşmakta olan Suudi liderliğindeki koalisyon sözcüsü yorumda bulunmadı. Reuters, raporları bağımsız bir şekilde doğrulayamağını belirtirken saldırı sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırının ardından can kaybı sayısının 35'e yükseldiği haberleri de verildi.