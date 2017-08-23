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Dünya

Yemen'de otele hava saldırısı; en az 33 ölü

Saldırının Suudi Arabistan tarafından yapıldığı iddia edildi

23 Ağustos 2017 15:28

Yemen'de bir otele hava saldırısı düzenlendi. Yemen yerel medya kaynakları en az 33 kişinin hayatını kaybettiği  saldırının, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Reuters'ın haberine göre Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlendi. Saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleşmiş olabileceği yorumları yapılırken Yemen'de İran'a müttefik Husiler ile savaşmakta olan Suudi liderliğindeki koalisyon sözcüsü yorumda bulunmadı. Reuters, raporları bağımsız bir şekilde doğrulayamağını belirtirken saldırı sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırının ardından can kaybı sayısının 35'e yükseldiği haberleri de verildi.

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