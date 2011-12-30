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Dünya

Yemen'de onbinler Salih'in yargılanmasını istedi SANA (A.A)

30 Aralık 2011 18:55

-Yemen'de onbinler  Salih'in yargılanmasını istedi  SANA (A.A) - 30.12.2011 - Yemen'de onbinlerce kişi, 10 ay önce başlayan demokrasi yanlısı protestolarda yüzlerce silahsız göstericinin öldürülmesinden sorumlu tuttukları Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yargılanmasını talep etti. Salih, yargılanmadan muaf tutulması karşılığında yardımcısı Abdrabbu Mansur Hadi'ye iktidarını devretmeyi kabul etmişti. Yetki devri anlaşmasını geçen ay imzalayan Salih, Haziran ayında devlet başkanlığı sarayına düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış ve Suudi Arabistan'da tedavi görmüştü. Yemen'de bazı protestocular, ülkede siyasi değişiklikleri sağlamaktan uzak olduğu ve Salih'in yargılanmasına izin vermediği gerekçeleriyle, Körfez ülkeleri ve ABD'nin desteklediği devir anlaşmasına karşı çıkıyorlar. Bu arada başkent Sana'da birkaç bin kişi de Salih lehinde gösteri yaparak, iktidar devri anlaşmasının anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Yemen'deki siyasi karışıklıklar nedeniyle ülkenin güneyinde El Kaide örgütüyle bağlantılı militanların pozisyonlarını güçlendirdiği kaydediliyor.

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