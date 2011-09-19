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Dünya

Yemen'de ölü sayısı artıyor SANA (A.A)

19 Eylül 2011 01:56

-Yemen'de ölü sayısı artıyor SANA (A.A) - 18.09.2011 - Yemen'de güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu alevlenen ve muhalif askerler ile aşiret üyelerinin de katılımıyla Sana'nın değişik bölgelerine yayılan çatışmalarda ölü sayısı 26'ya yükseldi. Sağlık ekipleri, hastanelere yaralıların gelmeye devam ettiğini bildirirken, AA muhabirinin edindiği bilgiye göre ölü sayısı 26'ya çıktı. Akşam saatlerinde muhalif grupların yaptığı yürüyüşte güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu patlak veren çatışmalar başkent Sana caddelerini savaş alanına çevirirken, muhalif askerler kentin değişik bölgelerindeki hükümete bağlı güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Çatışmalarda ölü sayısı giderek artarken, Sana'nın değişik bölgelerinden şiddetli patlama sesleri gelmeye devam ediyor.

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