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Dünya

YEMEN'DE ÖLÜ SAYISI 41'E ÇIKTI SANA (A.A)

18 Mart 2011 19:25

-YEMEN'DE ÖLÜ SAYISI 41'E ÇIKTI SANA (A.A) - 18.03.2011 - Yemen'de yönetim karşıtı göstericilere güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 41'e yükseldi. Hastane kaynakları, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevden ayrılmasını isteyen göstericilere açılan ateşte 41 kişinin öldüğünü belirtti. Yemen Devlet Başkanı Salih de Ulusal Savunma Konseyi'nin ülkede olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Salih, alınan kararla silah taşınmasının yasaklandığını söyledi. Cuma namazından sonra göstericilere ateş açılmasından dolayı üzüntü duyduğunu kaydeden Salih, olay sırasında polisin alanda bulunmadığını ve ateş açmadığını iddia etti. Bu arada Sana'daki Meydani Hastanesi'nin yaralıları tedavi etmekte yetersiz kaldığı bildirildi. El Cezire televizyonunun Yemen'deki muhabiri, olayların ardından Meydani'ye götürülen yaralı sayısının fazla olması sebebiyle hastanenin yetersiz kaldığını, doktorların onlarca yaralıya hastane bahçesinde müdahale ettiğini aktardı. Muhabir, Meydani Hastanesi'nden bir doktorun, gelenlerin daha çok başından ve göğüsünden yaralandığını ifade ettiğini belirtti. El Cezire televizyonu, olaylarda can kayıpları dışında 200 civarında yaralı olduğunu duyuruyor.

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