T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yemen'de ölü sayısı 40'a yükseldi SANA (A.A)

24 Eylül 2011 19:16

-Yemen'de ölü sayısı 40'a yükseldi SANA (A.A) - 24.09.2011 - Yemen'de bugün yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi. Hükümete bağlı silahlı güçlerin protestoculara ateş açması ile başlayan, başkent Sana'nın değişik bölgelerinde ordunun muhalif asker ve aşiret mensubu silahlı kişilerle girdiği çatışmalar dinmek bilmiyor. Cuma günü sürpriz bir şekilde tedavi gördüğü Suudi Arabistan'dan dönen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in ateşkes açıklaması olayları dindirmezken, rejim karşıtı eylemlerin odağındaki çadırlara sık sık keskin nişancı ateşi açılıyor. Sana'nın değişik bölgelerinden yapılan havan topu atışları bu bölgelere isabet ederken, Muhalif General Ali Muhsin'e bağlı birliklerden 11 askerin öldüğü bildirildi. Hastane yetkilileri yaralıların gelmeye devam ettiğini ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söylüyor. Pazar günü başlayan şiddet olaylarında toplam ölü sayısı ise 150'yi buldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24