-Yemen'de ölü sayısı 40'a yükseldi SANA (A.A) - 24.09.2011 - Yemen'de bugün yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi. Hükümete bağlı silahlı güçlerin protestoculara ateş açması ile başlayan, başkent Sana'nın değişik bölgelerinde ordunun muhalif asker ve aşiret mensubu silahlı kişilerle girdiği çatışmalar dinmek bilmiyor. Cuma günü sürpriz bir şekilde tedavi gördüğü Suudi Arabistan'dan dönen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in ateşkes açıklaması olayları dindirmezken, rejim karşıtı eylemlerin odağındaki çadırlara sık sık keskin nişancı ateşi açılıyor. Sana'nın değişik bölgelerinden yapılan havan topu atışları bu bölgelere isabet ederken, Muhalif General Ali Muhsin'e bağlı birliklerden 11 askerin öldüğü bildirildi. Hastane yetkilileri yaralıların gelmeye devam ettiğini ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söylüyor. Pazar günü başlayan şiddet olaylarında toplam ölü sayısı ise 150'yi buldu.