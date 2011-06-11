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Dünya

YEMEN'DE ÖLÜ SAYISI 30'A ÇIKTI SANAA (A.A) 

11 Haziran 2011 20:51

-YEMEN'DE ÖLÜ SAYISI 30'A ÇIKTI SANAA (A.A) - 11.06.2011 - Yemen'in güneyindeki Abyan eyaletinde El Kaide militanlarıyla çatışmada 9 askerin öldüğü bildirildi. Savunma Bakanlığının, çatışmalarda 21 militanın öldürüldüğünü açıklamasından sonra Yemen resmi haber ajansı, çatışmalarda 9 askerin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Yemen güçlerinin, Zincibar'da 18, Lavdar'da 3 militanı öldürdüğü kaydedilmişti.  El Kaide militanları geçen ay, Abyan eyaletinin başkenti Zincibar'ın kontrolünü ele geçirmişti.     

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