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Dünya

Yemen'de ölü sayısı 17'ye yükseldi SANA (A.A)

24 Eylül 2011 16:15

-Yemen'de ölü sayısı 17'ye yükseldi SANA (A.A) - 24.09.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da yönetim karşıtlarının kampına Yemen ordusunun düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Protestocuların kurduğu sahra hastanesinden bir doktor, 17 kişinin öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını belirtti. Protestocular ve sağlık görevlileri, binlerce kişinin bulunduğu kampa günün ilk saatlerinde havan saldırısı düzenlendiğini ve keskin nişancıların ateş açtığını açıklamıştı. Devlet Başkanlığı Sarayına haziran ayında düzenlenen saldırıda yaralanan Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, tedavi gördüğü Suudi Arabistan'dan dönmüş ve başkentte ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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