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Dünya

YEMEN'DE ÖĞRENCİLER SARAYA YÜRÜYOR SANA (A.A)

15 Şubat 2011 13:50

-YEMEN'DE ÖĞRENCİLER SARAYA YÜRÜYOR SANA (A.A) - 15.02.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da yüzlerce üniversite öğrencisi rejim karşıtı sloganlar atarak devlet başkanlığı sarayına doğru yürüyüşe geçti. Basın mensupları, Yemenli üniversite öğrencilerinin Mısır'daki halk isyanının baş sloganı olan "Halk rejimin yıkılmasını istiyor" diye bağırdıklarını bildirdiler. Yemen'de dördüncü gününe giren gösterilerde, üniversite öğrencileri bir kez daha 32 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih rejimine karşı protestolar için okullarından sokağa çıktı. Sana'da dünkü gösterilerde binlerce gösterici ve Devlet başkanının yandaşı taş ve sopalarla çatışmıştı.

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