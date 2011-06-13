-YEMEN'DE MUTABAKAT YEMEN (A.A) - 13.06.2011 - Yemen Devlet Başkan Vekili Abdrabbu Mansur Hadi'nin, iktidarın devriyle ilgili müzakerelere başlama konusunda muhalefet partileriyle mutabakata vardığı bildirildi. Muhalefet sözcülerinden Abdullah İkbal, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in partisi ile muhalefet arasında, Salih'in görevden ayrılmasını kolaylaştırmanın yolunu bulmak amacıyla, Körfez ülkelerinin ortaya koydukları önerileri de dikkate alarak, diyalog yolunun açılmasına karar verildiğini söyledi. Bugünkü anlaşmanın ülkedeki siyasi çıkmazı engellemeyebileceği veya Salih'in yandaşlarıyla muhalif aşiretler arasındaki yeni çatışmaları önleyemeyebileceği ancak bununla birlikte başkan vekili Hadi'nin anayasal yetkilerini kullandığını göstermesi bakımından önemli olduğu belirtiliyor. Hadi ile muhalefet ittifakı arısındaki bu görüşmenin ilk olduğu bildiriliyor. Bu arada üst düzey bir Yemenli yetkili, Suudi Arabistan'da tedavi gören Salih'in durumunda değişiklik olmadığını söyledi. Salih, başkanlık sarayına yapılan saldırıda yaralanmıştı.