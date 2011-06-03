-YEMEN'DE MUHALİFLERİN MAHALLELERİ BOMBALANIYOR SANA (A.A) - 02.06.2011 - Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeybatısındaki bazı mahalleleri abluka altına alan hükümet kuvvetleri, top ve ağır silahlarla bombardımana başladı. Hükümet güçleri, Şubat ayında muhalefet cephesi tarafına geçen ve Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e görevi bırakma çağrısı yapan Ahmar Kabilesi'nin yoğunlukta yaşadığı bölgeleri top ve ağır silahlarla bombalıyor. Patlamalar bütün kentte duyulurken Salih'e bağlı birlikler, bombalanan bölgeye çıkan yolları, panzer, zırhlı araçlar ve askerler tarafından tutmuş durumda. Hükümet güçlerinin yoğun baskısı altında bulunan özellikle Hasaba Mahallesi'nin bazı bölgelerinde dumanlar yükseliyor, bu mahalleye insan ve araç girişlerine izin verilmiyor. Resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmazken Hasaba bölgesinde ölü ve yaralıların olabileceği ifade ediliyor. Salih karşıtlarının yaşadığı Hasaba Mahallesi'nde birçok devlet binası aşiret üyeleri tarafından pazar günü ele geçirilmiş, bunun üzerine hükümet güçleri bu mahalleyi abluka altına almıştı. Salih'e bağlı güçlerle Ahmar Aşireti üyeleri, Salih'in geçen hafta uzlaşma anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesinin ardından çatışmaya başlamıştı. Çatışmalarda bugüne kadar 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.