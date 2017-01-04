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BBC Türkçe

Yemen'de mayın tehlikesi: Siviller ölüyor, taraflar birbirlerini suçluyor

Ülkedeki iç savaşta, siviller iki ateş arasında kaldı. Hükümete bağlı güçlerle Husi isyancılar arasındaki cephe hattı sürekli değişirken, savaşın tarafları arkalarında mayınlı bölgeler bıraktı. İnfilak eden mayınlarla siviller ölürken, iki taraf da yaşnan

04 Ocak 2017 21:52

Yemen'de 2014'te Husi isyancıların başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan savaş çıkmaza girerken, çatışmalardaki sivil kayıplar da artıyor.

Yemen ordusu, başkenti yeniden ele geçirmek için ilerledikçe daha büyük bir Husi direnişiyle karşılaşıyor.

Cephe hattı sürekli değişirken, savaşın tarafları arkalarında mayınlı araziler bırakıyor.

Yemen ordusu, geçen yıl içinde 30 bin mayının imha edildiğini açıkladı.

Siviller tarım arazilerine bile mayınların bırakıldığını söylerken, Husiler ve Yemen ordusu birbirlerini suçluyor.

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