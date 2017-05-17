Yemen'de koleradan ölenlerin sayısı 180'e çıktı

BM sözcüsü Stephane Dujarric New York'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de kolera salgınında hayatını yitirenlerin sayısının artarak 180'e ulaştığını söyledi. Sözcü ülkede hali hazırda 14 bin kişinin koleraya yakalandığının tahmin edildiğini belirtti.

Yemen Sağlık Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, kolera salgınından ölenlerin sayısını 125 olarak açıklamış, toplam 10 bin kişinin hastalığa yakalandığını kaydetmişti.

Salgın nedeniyle başkent Sana'da acil durum ilan edildi. BM'nin verdiği bilgiye göre kolera vakalarının görüldüğü bölgelerde toplam 7 milyon 600 bin insan yaşıyor.

Yemen'de temiz içme suyu sıkıntısı yüzünden geçen yıl kolera salgını baş göstermişti.

2015 yılından bu yana Şii Husi milislerin Sünni Devlet Başkanı Abd Rabbo Mansur Hadi'ye karşı yürüttüğü iç savaşta yaklaşık 10 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Hadi yönetimini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun da hava saldırıları düzenlediği ülkede çok sayıda hastane ve sağlık birimi yıkıldı.

BM verilerine göre ülke genelinde 14 milyon kişi yeteri kadar beslenemiyor ve yaklaşık 10 milyon kişi acil gıda yardıma muhtaç. Açıklanan sayıların ülke nüfusunun üçte ikisi olduğu belirtiliyor.

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dpa, HT/ÇA