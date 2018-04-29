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BBC Türkçe

Yemen'de kolera salgını: 34 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü 12 günde 34 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini, 2binin üzerinde kişinin de hastalığa yakalandığını bildirdi. Sınır Tanımayan Doktorlar, salgının kontrolden çıkabileceği konusunda uyarıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Yemen'de 12 gün içinde 34 kişi koleradan hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi de hastalığa yakalandı. İnsani yardım örgütleri salgının kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Ülkede son bir yılda ikinci kez kolera salgını ortaya çıkıyor.

Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle, İran destekli Husi isyancılar arasındaki çatışmalarda hastaneler harap oldu, milyonlarca insanın gıda ve temiz suya erişimi kesildi.

Bir Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi "27 Nisan 7 Mayıs arasında (başkent) Sana da dahil olmak üzere, dokuz bölgede 34 kolerayla ilgili etkenlerden oluşan ölüm, 2 bin 22 de akut sulu ishal vakası meydana geldi" dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü de Yemen'de 30 Mart'tan beri 780 kolera vakasını tedavi ettiklerini açıkladı ve durumu "salgın" olarak nitelendirdi.

Örgütün Yemen'deki temsilcisi Shinjiro Murata, "Hastalığın yaygınlaşmaya devam edeceğinden ve kontrolden çıkacağından çok endişe duyuyoruz" dedi.

"İnsani yardım… acilen salgını durduracak ve yeni salgınları önleyecek şekilde artırılmalı."

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Örgüt, hastaların tedavi merkezlerine ulaşabilmek için zor koşullarda kilometrelerce seyahat ettiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı da başkent Sana'da 310 şüpheli kolera vakası olduğunu bildirdi.

Başkent'teki temizlik işçileri ödenmeyen maaşlar nedeniyle haftalardır grevde. Bu nedenle sokaklarda çöplerin biriktiği ve kanalizasyon borularının tıkandığı belirtiliyor.

Yoğun yağmur nedeniyle dün bazı caddeleri de sel bastı.

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'i Suriye, Güney Sudan, Nijerya ve Irak'ın da aralarında bulunduğu, dünyanın en kötü insani acil durumlarının yaşandığı ülkeler arasına aldı.

Yemen'de son iki yılda çatışmaların şiddeti arttı.

Ülkeledeki pek çok limana erişim mümkün değil, bu da gıda ithalatını zorlaştırıyor.

Birleşmiş Milletler Yemen'de 2015'ten beri 7 bin kişinin öldüğünü ve 3 milyon kişinin yerlerinden olduğunu kaydediyor.

18 milyon kişinin yeterli oranda gıdaya erişemediği, ülkenin 3'te 1'inin kıtlığın eşiğinde olduğu belirtiliyor.

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