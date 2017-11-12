Yemen'de kıtlık tehlikesi (2)

Deniz Kılınç / 12 Kasım (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen\'in onlarca yıllardır görülmemiş bir kıtlık tehlikesi altında olduğunu ve yardım götürülmezse \"milyonlarca kişinin\" mağdur olacağını duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyonu Genel Müsteşarı Mark Lawcocker, Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi\'ni konuyla ilgili uyardıktan sonra yaptığı açıklamasında, \"Yemen\'de yaşanan durum, milyonlarca kişinin etkilendiği ve dünyada onlarca yıldır görülmemiş bir kıtlık olacak\" dedi.

BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen\'deki milyonlarca insanın sağlık yardımı beklediğini ve bu durumun \"felakete\" yol açabilecek seviyeye geldiğine işaret ederek, eğer yardım götürülmezse, kıtlığın çeşitli hastalıklara sebep olabileceğini söyledi.

BM tarafından yapılan açıklamada yedi milyon Yemenli\'nin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu.

