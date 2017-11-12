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Dünya

Yemen'de kıtlık tehlikesi

Deniz Kılınç / 12 Kasım (DHA) - BM, Yemen'in dünyanın on yıllardır görmediği kadar tehlikeli bir kıtlık tehlikesi altında olduğunu ve yardım götürülmezse "milyonlarca kişinin" mağdur olacağını söyledi

12 Kasım 2017 14:05

Deniz Kılınç / 12 Kasım (DHA) - BM, Yemen\'in dünyanın on yıllardır görmediği kadar tehlikeli bir kıtlık tehlikesi altında olduğunu ve yardım götürülmezse \"milyonlarca kişinin\" mağdur olacağını söyledi.
BM İnsani İşler Koordinasyonu Genel Müsteşarı Mark Lawcocker, Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi\'ni konuyla ilgili uyardıktan sonra yaptığı açıklamasında, \"Yemen\'de yaşanan durum, milyonlarca kişinin etkilendiği ve dünyanın on yıllardır görmediği kadar büyük bir kıtlık olacak\" dedi.
BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen\'deki milyonlarca insanın sağlık yardımı beklediğini ve bu durumun \"felakete\" yol açabilecek seviyeye geldiğine işaret ederek, eğer yardım götürülmezse, kıtlığın çeşitli hastalıklara sebep olabileceğini söyledi.

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