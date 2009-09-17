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Dünya

Yemen'de katliam: 80 ölü

Yemen'de savaş uçaklarının dün bombaladığı mülteci kampında 80'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

17 Eylül 2009 03:00

Yemen'de bir mülteci kampına savaş uçakları tarafından düzenlenen bombardıman sonrası 80'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, ordunun hedef aldığı kampta ölenlerden çoğunun kadın ve çocuk olduğunu, uçakların Adi bölgesinde ağaçların altında toplaşmış mülteci ailelerini hedef aldığını aktardı.    

Bir başka tanık da ölenlerin sayısının en az 87 olduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları dün, başkent Sana'nın kuzeyinde isyancıların kontrolünde bulunan Horf Süfyan kasabası yakınındaki saldırıda 120 kadar kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlar arasında onlarca ölü olduğunu söylemişti.

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