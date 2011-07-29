-YEMEN'DE KAN DİNMİYOR SANA (A.A) - 29.07.2011 - Yemen'in kuzeyindeki dağlık bölgede meydana gelen çatışmalarda, son iki günde 40 kişi hayatını kaybetti. Başkent Sana'ya 20 kilometre mesafedeki Arhab bölgesinde, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed Salih'e bağlı birlikler ile ''İhvanı Müslimin'' hareketinin Yemen kolu, muhalif Islah'a bağlı silahlı asker ve aşiret üyelerinden oluşan gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Gün boyu hava harekatı şeklinde geçen operasyonlar, yerini gece vakitlerinde çatışmalara bırakıyor. Islah'a desteği ile bilinen muhalif General Ali Muhsin'e bağlı birlikler ile bölgede ağırlığı olan Şeyh Hamid Assem'e bağlı aşiretlerin birlikte hareket ettiği çatışmalarda, Ahmed Salih'in mekanize birliklerine ağır tahribat verildiği ve birçok tankın kullanılamaz hale geldiği bildiriliyor. Muhalif gruplar, son çatışmalara ilişkin ''zafer'' açıklamalarında bulunurken, Ahmed Salih'in birliklerini Sana'ya indirme girişimlerinin son bulabileceği ifade ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, çatışmalardan Islah'ı sorumlu tutarken, ''şehirlerde barış çığlığı atan muhaliflerin, kırsalda saldırgan bir politika izleyerek orduyu tahrik ettiğini'' iddia ediyor. Muhalefet ise yaşananları ölüm kalım mücadelesi olarak gördüklerini belirtiyor ve ''gençlik devriminin'' önünde fazla yol kalmadığını savunuyor.