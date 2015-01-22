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Dünya
Deutsche Welle

Yemen’de istifa depremi

Şii Husi militanlarla hükümet birlikleri arasındaki çatışmaların şiddetlendiği Yemen’de Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi’nin ve hükümetin istifasını sunduğu bildirildi.

22 Ocak 2015 22:41


Yemen Enformasyon Bakanı Nadia Sakaff, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Husi militanlarla yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi'nin ve hükümetin istifasını sunduğunu duyurdu. El Cezire kanalı da haberi doğruladı.

Daha önce Husi militanları ile Yemen hükümeti arasında iktidar paylaşımı konusunda uzlaşma sağlandığı bildirilmişti. Husilerin temsilcileri, başkent Sana'da hükümet ile mutabakata varıldığını doğrulamıştı.

Husi militanlar geçen günlerde Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etmiş ve Devlet Başkanı Hadi'nin evinin çevresine de muhafızlar konuşlandırarak Hadi'yi ev hapsine almışlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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