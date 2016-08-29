Yemen'de intihar saldırısı: En az 45 ölü

Yemen'in güneyinde Aden şehrindeki askeri bir tesise düzenlenen intihar saldırısında en az 45 kişi yaşamını kaybetti.

Saldırının hedefi hükümet yanlısı Halk Direnişi milislerine ait eğitim kampıydı.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kendi yayın organı Amaq ajansı üzerinden saldırıyı üstlenirken, 60 yeni milisin öldürüldüğünü iddia etti.

Reuters haber ajansı ise Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini söylediğini aktardı.

AFP ajansına konuşan tıbbi yetkililer ölü sayısının en az 60 olduğunu söylüyor ancak bu sayı henüz teyit edilmedi.

AFP saldırının bombalı bir araçla yapıldığını yazdı.

Suudi destekli hükümet ve isyancılar arasında 17 aydır savaş sürüyor.

BM bu savaşta çoğu sivil 6 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor.

2.5 milyon Yemenli de evlerinden oldu.

Öte yandan hükümet ve isyancılar çatışmaları bitirmek için Körfez ülkelerinin desteklediği girişime olumlu yanıt verdi.

ABD tarafından geçen hafta duyurulan plan Şii Husi isyancılarının başkent Sanaa'dan ayrılması ve birlik hükümeti kurulmasına yönelik görüşmeleri öngörüyor.

İsyancılar Suudi liderliğindeki koalisyonun saldırılarını durdurması karşılığında görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Kuveyt'teki son tur barış görüşmeleri geçen ay sonuçsuz kalmıştı.

Suudi liderliğindeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Yemen'de hava saldırıları düzenliyor. Koalisyon Yemen Devlet Başkanı Abedrabbo Mansur Hadi hükümetini destekliyor.

Eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Saleh'in destekçilerinin arkasında olduğu Husi isyancılarının başkent Sanaa da dahil ülkenin bazı bölgelerini ele geçirmesi ve hükümeti sürgüne zorlamasının ardından çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve müttefikleri Aden kentini geri aldı. Suudi Arabistan Husilerin mali ve askeri olarak İran tarafından desteklendiğini savunuyor ancak Tahran bu suçlamayı reddediyor.