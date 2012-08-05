Yemen'de intihar saldırısı: 42 ölü

Yemen'in güneyinde düzenlenen intihar saldırısında 42 kişinin öldüğü bildirildi.



Yemen’in güneyinde Caar'da dün akşam bir cenaze evine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 42 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı açıklandı.

Hastane , yetkililerinin verdiği bilgiye göre ölenlerin 24'ü Razi De Caar hastanesine götürüldü yaralanan 12 kişi ise Aden'deki üç hastanede hayatını kaybetti.

Yerel bir yetkili, olay yerinde hayatını kaybeden diğer altı kişinin naaşlarının yakınları tarafından alınıp gömüldüğünü söyledi.

Saldırının El Kaide mensubu bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan, dün akşam ülkenin doğusundaki Hadramout köyünde insansız uçakla bir araca düzenlenen saldırıda, araçtaki beş El Kaide militanının öldürüldüğü belirtildi.