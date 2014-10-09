Yemen'de intihar saldırısı: 32 ölü

Yemen'nin başkenti Sana'da Husi gruplarının toplandığı Tahrir Meydanı girişindeki kontrol noktasına gelen intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği olayda 32 kişi öldü. Patlamada yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı belirtilmişti.
Yönetim karşıtı Şii Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri Abdulmelik el-Husi, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tarafından yeni atanan başbakanı kabul etmeyip gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.