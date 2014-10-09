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Dünya

Yemen'de intihar saldırısı: 32 ölü

Yemen'de meydana gelen intihar saldırısında 32 kişi hayatını kaybetti

09 Ekim 2014 15:33

Yemen'nin başkenti Sana'da Husi gruplarının toplandığı Tahrir Meydanı girişindeki kontrol noktasına gelen intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği olayda 32 kişi öldü. Patlamada yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı belirtilmişti.

Yönetim karşıtı Şii Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri Abdulmelik el-Husi, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tarafından yeni atanan başbakanı kabul etmeyip gösterilere devam edeceklerini açıklamıştı.

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