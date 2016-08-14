Yemen’de ilkokul binası vuruldu; 10 çocuk öldü!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan Haydan kentine düzenlediği saldırıda 10 çocuk öldü, 28 kişi yaralandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Haydan kentindeki bir okula düzenlediği saldırıda yaşları 15'ten küçük 10 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Al Jazeera’nin haberine göre, Haydan'ın bağlı olduğu Sada vilayetindeki MSF sözcüsü Melek Seher, "10 çocuk cesedi geldi. 28 de yaralı var. Hepsi 15 yaşın altında" dedi.

AFP'ye konuşan Seher, yaralı çocukların devlet hastanesine götürüldüğünü anlattı.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdüsselam da okulun savaş uçakları tarafından vurulduğunu söylerken, UNICEF de saldırıyı doğruladı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, "Ülkedeki çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte mayın, hava saldırısı ve sokak çatışmalarında ölen çocukların sayısı artıyor" uyarısı yaptı. İki tarafa da 'uluslararası yasalara uyma' çağrısı yapan UNICEF, "Yemen krizini tarafları sivillerin zarar görmesini engellemek zorunda" vurgusu yaptı.

Son BM raproruna göre, Yemen'de geçen yıl öldürülen 785 çocuğun yüzde 60'ının ölümünden Suudi Arabistan sorumlu.

Yemen krizi

İran destekli Şii Husiler 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmişti. Husiler İran'ın bölgedeki en büyük rakibi Suudi Arabistan tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Hadi’nin kaçtığı güney kenti Aden’e yürüyünce Riyad devreye girmişti. Suudi Arabistan'ın yanı sıra birçok Sünni Arap ülkenin destek verdiği koalisyon 2015 Mart ayından bu yana Husilerin mevzilerini vurmaya başlamıştı.

Ordu üzerinde büyük etkiye sahip eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in Şii Husilerle müttefik olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hadi yanlısı güçlerin yönetimi yeniden ele geçirme konusunda işi zorlaşmıştı. Bir yandan Husiler ve devrik Salih güçleri, diğer yandan Hadi yanlısı güçler arasındaki çatışmalar ülkeyi kaosa sürüklerken, siyasi çözüm çabalarını da sabote etmişti.

Savaştan önce zaten en fakir Arap ülkelerinden biri olan Yemen’de çatışmalardan dolayı insani durum hepten kötü bir boyuta ulaştı. Ülkede fakirlikle mücadele eden yaklaşık 13 milyon kişi var.

BM'ye göre, çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 100 bin kişi Yemen'i terk etti. Ülkede 1,2 milyon kişi yerinden edildi.