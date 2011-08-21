-Yemen'de iki intihar saldırısı: 14 ölü ADEN (A.A) - 21.08.2011 - Yemen'in güneyinde iki intihar saldırısının düzenlendiği, saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü bildirildi. Yerel yetkililer ve aşiret kaynakları, intihar komandolarından birinin, ülkenin güneyini aşırı dinci militanlardan temizleme çabalarında orduyla işbirliği yapan aşiret üyelerini hedef alarak, El Arkub bölgesinde aşiret üyelerinin kurduğu bir kontrol noktasında bomba yüklü aracını havaya uçurduğunu söylediler. Saldırıda 9 aşiret üyesiyle intihar komandosunun öldüğü belirtildi. Yetkililer, Mudiye'de düzenlenen ikinci saldırıda intihar komandosunun kalabalığa yaklaşarak üzerindeki patlayıcıları havaya uçurduğunu, saldırıda intihar komandosu dahil 4 kişinin öldüğünü kaydettiler.