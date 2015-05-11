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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de Husi karşıtı koalisyon kayıp verdi

Yemen'de Husi mevzilerine saldırılar düzenleyen Fas ordusuna ait bir askeri uçağın kaybolduğu açıklandı.

11 Mayıs 2015 12:10


Fas'ın resmi ajansı MAP, haberini ordu kaynaklarına dayandırdı. Kayıp F-16 savaş uçağının pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulup kurtulmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Suudi Arabistan, kendisine destek veren 10 Arap ülkesiyle birlikte mart ayında Husilere yönelik hava saldırılarını başlatmıştı. Fas, hava saldırılarına başından bu yana katılıyor. Fas uçakları, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üslerden kalkıyor.

Yemen'de S.Arabistan – İran çekişmesi

Şii Husi milisleri geçen aylarda ülkenin geniş kesimlerini kontrol altına almış, Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi gelişmeler üzerine Riyad'a kaçmıştı. Suudi Arabistan, Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi'yi, İran ise Husi militanlarını destekliyor.

Suudi Arabistan'ın önerdiği insani yardım amaçlı 5 günlük ateşkesin dün Husi militanları tarafından kabul edildiği açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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