-YEMEN'DE HÜKÜMETİN AÇIKLAMALARINA YALANLAMA ADEN (A.A) - 16.06.2011 - Yemen'de 3 Haziran'da başkanlık sarayına düzenlenen saldırıda yaralanan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in Suudi Arabistan'a gitmesinden sonra ülkedeki siyasi durum belirsizliğini korurken, hükümetin El-Kaide militanlarının eline geçtiğini açıkladığı güneydeki Abyan bölgesi ve Zengibar kentinde çatışmalar devam ediyor. Bölgeden kaçan emekli General Abdullah Fadıl ve görgü tanıkları ise hükümetin bu açıklamalarını yalanlıyor. Merkezi güneydeki Aden'de bulunan Sosyalist Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti ordusunda general olarak görev yaparken, 1994'te Güney Yemen'in Kuzey Yemen ile birleşmesinden sonra emekliye ayrılan emekli General Fadıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abyan bölgesi ve Zengibar kentinin El-Kaide militanlarının kontrolüne geçtiği haberlerinin, halk desteği iyice zayıflamış Salih yönetiminin uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek ve desteğini almak amacıyla başvurduğu bir plan olduğunu, yapılan resmi açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ileri sürdü. -"180 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ"- Abyan bölgesi ve Zengibar'da 15 gündür sokak çatışmalarının ve hava saldırılarının devam ettiğini belirten Fadıl, 200 bin kişinin yaşadığı bölgede 180 bine yakın kişinin evlerini terk ettiğini ifade etti. Zengibar ve çevresinde yüzlerce kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini anlatan Fadıl şunları kaydetti: "İki hafta öncesine kadar sakin olan Abyan ve Zengibar'da güvenliğini sağlayan asker ve polisler, aniden bölgeyi silahları ve mühimmatlarıyla terk etmeye başladı. Boşta kalan silah ve mühimmatlar yönetim karşıtlarının eline geçti. Çoğunluğu eğitimsiz ve işsiz gençlerden oluşan bu kişiler başta Zengibar'da ve diğer kasaba ve köylerde silah zoruyla yağma ve gasp eylemlerine başladı. Bu isyancılara daha sonra Salih tarafından 2007 yılında kurulan özel birliklerin de kasıtlı olarak katılmasıyla isyan havası oluşturuldu, olaylar büyüdü ve hükümet güçleri havadan Zengibar'ı bombalamaya başladı." Emekli general, Sana yönetiminin, "El-Kaide militanlarının bu isyanı çıkardığını ve kentin kontrolünü kısa sürede ellerine geçirdiğini, güvenlik güçlerinin ise kontrolü yeniden sağlamak amacıyla isyancılara karşı savaştığı haberini yaydığını" iddia etti. -AKARYAKIT KARABORSADA, GIDA SEVKIYATI YAPILAMIYOR- Yemen'de ay başında Devlet Başkanlığına düzenlenen saldırı sonrası başkent Sana dahil, Taiz, Aden, Hudeyde ve İbb kentlerinde merkezi otoritenin iyice zayıfladığı görülürken, ülkenin tamamında 20 saati bulan elektrik kesintileri, susuzluk, karaborsaya düşen akaryakıt için kilometrelerce uzayan kuyruklar göze çarpıyor. Akaryakıt yetersizliği yüzünden gıda maddeleri sevkıyatının durma noktasına gelmesiyle, bazı bölgelerde kıtlık çekildiği ve gıda fiyatlarında anormal artışlar meydana geldiği ifade ediliyor. Ülkede ocak ayı sonunda başlayan, yoksulluk, yolsuzluk ve işsizlik gibi nedenlerin tetiklediği yönetim karşıtı gösterilerde, bugüne kadar 400'den fazla kişi hayatını kaybetti. -SUUDİ ARABİSTAN'DAN YEMEN'E PETROL YARDIMI Yemen'de, son iki ayda görülen akaryakıt kıtlığına son vermek için Suudi Arabistan'ın hibe ettiği 3 milyon varillik ham petrolün ilk sevkıyatı yapıldı. Suudi Arabistan'ın söz verdiği akaryakıtın 600 bin varillik ilk bölümünün Aden Limanı'na ulaştırıldığı bildirildi. Petrolün işlendikten sonra piyasaları rahatlatacağı ifade ediliyor. Yemen'de üretim zincirinin en başında olan petrol, ekmek fırınlarından elektrik dağıtımına kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip. İlk parti petrolün gelmesiyle petrol istasyonları önünde oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruklarının son bulacağı ümit ediliyor.