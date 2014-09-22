Yemen'de hükümet Husi militanlarıyla anlaştı



Yemen resmi haber ajansı Saba, Husi militanlarıyla hükümet arasında başkent Sana'daki Cumhurbaşkanlığı sarayında bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Anlaşma, hükümet adına geçici Devlet Başkanı Abdülrahman Mansur El Hadi tarafından imzalandı. Törende Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Cemal Bin Ömer de hazır bulundu.

Ülkedeki krize son vermeyi hedefleyen anlaşma, teknokratlardan oluşan yeni bir hükümet kurulmasını öngörüyor.

Husi militanlarının hükümet merkezini ele geçirmesi üzerine Başbakan Muhammed Salim Basendva, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Hükümet birlikleriyle şiddetli çatışmalara giren Husi militanları, aralarında devlet televizyonu binasının da bulunduğu bazı stratejik noktaları ele geçirmişti.

Yemen'de Husi aşiretlerinin isyanı 2004 yılında başladı. Çatışmalarda şimdiye kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Husi aşiretlerine mensup militanlar, Şii mezhebinin Zeydi koluna bağlı. Yemen'in yönetiminde ise Sünniler söz sahibi. Husiler, kendilerine Sünniliği seçmeleri için baskı yapıldığını ileri sürüyor.