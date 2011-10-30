-Yemen'de hava saldırısı: 5 ölü SANA (A.A) - 30.10.2011 - Yemen'de muhalif aşiretlerin kontrolünde olan Arhab'a yönelik hava operasyonlarında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını isteyen halk ayaklanmalarına desteği ile bilinen Şeyh Abdülmecid Zindani'ye bağlı aşiretlerin kontrolündeki Arhab'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Başkent Sana'nın 40 kilometre kuzeyindeki bölgede devam eden çatışmalara Sana'dan kalkan savaş uçakları bomba yağdırıyor. Yapılan hava operasyonlarında muhalif birliklere ağır kayıplar verdirilirken bölgedeki direniş devam ediyor.