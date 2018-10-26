Yemen'de hava saldırısı sivilleri vurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'de Çarşamba günü düzenlenen hava saldırısında ölen sivillerin sayısının en az 21 olduğunu bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hudeyde vilayetinde bir sebze paketleme tesisine gerçekleştirilen saldırı 10 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

İran tarafından desteklenen Husilerin verdiği bilgiye göre saldırı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlendi. BM, üç aracın hedef alındığı bir başka hava saldırısında da üç kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. BM Yemen İnsani Yardım Koorinatörü Lise Grande, ülkedeki savaş nedeniyle sivillerin korkunç bir bedel ödediğini söyledi. Grande, "Bu ay çatışmalar Hudeyde'de üçüncü kez toplu ölümlere neden oldu" dedi.

Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor. Şii Husilere ise İran tarafından destekleniyor. Husiler Yemen'in kuzeyinin büyük bir bölümünü, Sana ve liman kenti Hudeyde'yi kontrol ediyor. Hudeyde limanı gıda ve yardımların ulaştığı ana giriş kapısı konumunda bulunuyor.

Üç yıldır süren iç savaşta yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdi. Hastanelerin de saldırıların hedefi olduğu ülkede sağlık sistemi çökmüş durumda. Ülkede başta kolera olmak üzere birçok hastalık salgına dönüştü.

Yemen'in 30 milyona yakın nüfusunun 8,5 milyonunun gıdası Birleşmiş Milletler (BM) gıda programı tarafından sağlanıyor. BM yarım milyon Yemenli çocuğun yetersiz beslendiğini tahmin ediyor.

AFP/GY,ÖA

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