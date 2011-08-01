-YEMEN'DE HAVA SALDIRISI: 15 ÖLÜ SANA (A.A) - 01.08.2011 - Yemen'in Zincibar kenti yakınındaki Dufas bölgesine güvenlik güçlerince düzenlenen hava saldırısında 15 kişi öldü. Kimlikleri gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan Yemenli askeri yetkililer, El Kaide militanlarına karşı düzenlenen hava saldırısında, militan olduğundan şüphelenilen 15 kişinin öldüğünü söyledi. Hava saldırıları, Yemen güvenlik güçlerinin, Abyan eyaletinin başkenti Zincibar ile Jar kentinde barınmaya çalışan El Kaide bağlantılı militanları bölgeden atmak amacıyla yürüttüğü askeri harekat çerçevesinde düzenlendi. El Kaide'nin en aktif birimlerinin barındığı Yemen'de 6 aydan beri yaşanan kargaşadan faydalanan militanlar, ülkenin güney kesimindeki bölgeleri ele geçirmeye ve ele geçirdikleri bölgeleri ellerinde tutmaya çalışıyor.