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Dünya

Yemen'de hastaneye hava saldırısı

Saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarınca yapıldığı tahmin ediliyor

16 Ağustos 2016 02:30

Hacce şehrinde Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün (MSF) bir hastanesini hedef alan saldırıda ölen ve yaralanlar oldu.

Saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarınca yapıldığı tahmin ediliyor.

Yemen'in kuzeyindeki vilayette bulunan Abs hastanesi yerel saatle 15:45 civarında hedef alındı.

MSF saldırının kim tarafından yapıldığı ve ölü sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

Yerel yetkililer ise Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada 7 kişinin öldüğünü belirtti.

MSF, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Temmuz 2015'ten bu yana işlettiği hastanede şu ana kadar 4611 hastayı tedavi ettiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de yönetimi ele geçirmeye çalışan Şii Husi hareketine yönelik olarak Nisan 2015'ten bu yana saldırı düzenliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'de Eylül 2014'te başlayan ayaklanmada 6.400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 2 buçuk milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. 

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