T24 LogoT24 Logo
Dünya

YEMEN'DE HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI SANA (A.A)

26 Şubat 2011 01:16

-YEMEN'DE HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI SANA (A.A) - 25.02.2011 - Yemen'in güneyindeki Aden kentinde muhaliflerce bugün düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, güvenlik güçleri halkın üzerine ateş açtı.  Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in istifasının talep edildiği kent merkezindeki gösteride, ateş açılması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.  Gösteri hazırlığı yapılmakta olduğu bilgisi üzerine Yemen ordu birlikleri, tanklar ve diğer zırhlı araçlarla, kente giden yolları kapatmıştı.  Başkent Sana ile Taiz ve Hadramout kentlerinde de bugün gösteriler düzenlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24