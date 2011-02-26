-YEMEN'DE HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI SANA (A.A) - 25.02.2011 - Yemen'in güneyindeki Aden kentinde muhaliflerce bugün düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, güvenlik güçleri halkın üzerine ateş açtı. Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in istifasının talep edildiği kent merkezindeki gösteride, ateş açılması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Gösteri hazırlığı yapılmakta olduğu bilgisi üzerine Yemen ordu birlikleri, tanklar ve diğer zırhlı araçlarla, kente giden yolları kapatmıştı. Başkent Sana ile Taiz ve Hadramout kentlerinde de bugün gösteriler düzenlendi.