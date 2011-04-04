T24 LogoT24 Logo
Dünya

YEMEN'DE GÖSTERİYE MÜDAHALE SANA (A.A)

04 Nisan 2011 10:53

-YEMEN'DE GÖSTERİYE MÜDAHALE SANA (A.A) - 04.04.2011 - Yemen'in Kızıldeniz kenti Hudeyde'de geceyarısından sonra toplanan ve saat 02:00'de gösteri yapmaya kalkışan topluluğa polis ateş açtı, 409 kişi yaralandı. Hastane kaynakları ve Reuters ajansının bildiridiğine göre, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in 32 yıllık iktidarını protesto eden birkaç bin kişi, başkent Sana'nın güneyindeki Taiz kentinde dün polisin iki kişiyi öldürmesi üzerine yürüdü. Polis, Hudeyde kentinde devlet başkanlığı konutuna yürümek isteyen büyük kalabalığa karşı uyarı ateşi açtı ve gözyaşartıcı bomba kullandı. Göstericiler, Hudeyde'de, Taiz'de iki kişinin polis kurşunuyla öldürülmesini protesto etti. Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, son 10 günde iktidarı müzakereyle devredebileceğini bildirmesine rağmen somut adım atılmadı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24